独家：伊朗石油产量增势连续三月停滞 但仍争取更高产量目标

路透伦敦9月9日 - 最新数据显示，伊朗石油产出劲升的势头在过去三个月戛然而止，表明伊朗可能难以实现提高产出到新高的计划；于此同时，即使石油输出国组织(OPEC)达成限产协议，伊朗也要求排除在限产名单之外。

在西方国家1月放松对伊朗的制裁后，伊朗6月石油产出激增至每日364万桶，高于2015年平均每日产出284万桶的水准，使得全球原油供应过剩局面加剧。

但据OPEC根据咨询人士和业内媒体等消息来源统计的最新二手数据，自6月以来伊朗产出涨势停滞，8月日产出仅为363万桶。据OPEC消息人士，伊朗也对OPEC表示，其8月产量为363万桶/日。

伊朗今年稍早成为OPEC与非OPEC成员国俄罗斯达成全球冻产协议的主要绊脚石。伊朗称，其需要先扳回被制裁期间丧失的市场份额。

而OPEC最大产油国沙特又坚持所有国家都应参与冻产计划，最终冻产协商即因而在4月宣告破裂。

随着俄罗斯和沙特重启提振油价的努力，伊朗已暗示其在9月26-28日阿尔及利亚OPEC和非OPEC产油国会议上的合作意愿增强。但伊朗并未表示愿意加入冻产协议。

“（产量水平）是个关乎巨大利益的问题，”一位熟悉伊朗想法的消息人士称，“正在进行的穿梭外交就是要明确伊朗的产量目标。”

**讨价还价**

伊朗多次表示，其产量需要达到每日至少400万桶后，才会同意加入任何产量协议，但一位OPEC消息人士周四称，伊朗最新的产量目标可能高达每日420-430万桶。

伊朗最新的产量诉求和当前产量之间有每日逾50万桶的差距，相当于全球日消费量的0.5%。

即便伊朗无法立即增加产量，若未来在全球石油企业的帮助下能够实现这一产量水平，其在与OPEC的对话中将占据主动。

消息人士并称，以沙特为首的海湾产油国坚持，OPEC成员国的任何协议应该要依据OPEC二手消息来源的数据，让大家都处于公平的竞争环境。

“如果我们无法做到这点，即接受使用二手消息来源这一机制，那么事情将会更加复杂，”消息人士表示。

然而，由于这些数据显示伊朗产量已回到制裁前的水准，今天的产量和2011年底时一样多，因此这将是一个艰巨的工作。

这与国际能源署(IEA)的预估一致。IEA认为伊朗的产能非常接近目前的产量。

对OPEC某些国家来说，问题已经解决了。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周一表示，伊朗的产量已经达到制裁前的水准。(完)