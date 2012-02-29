伊朗美元贸易受阻 将接受黄金支付

伊朗官方通讯社IRNA周二援引该国央行行长巴赫曼尼的话称，伊朗在与贸易夥伴的交易中将接受黄金支付。美国与欧盟因其核项目对其施加的制裁，致使伊朗的金融机构遭受冲击。在向伊朗银行进行美元支付时面临巨大困难，迫使伊朗贸易夥伴转而寻求替代支付方式，包括直接的易货交易。路透