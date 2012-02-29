伊朗美元贸易受阻 将接受黄金支付

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透德黑兰2月28日电---伊朗官方新闻机构伊斯兰共和国通讯社（IRNA）周二援引该国央行行长巴赫曼尼（Mahmoud Bahmani）的话称，伊朗在与贸易夥伴的交易中将接受黄金支付。
美国与欧盟因其核项目对其施加的制裁，致使伊朗的金融机构遭受冲击。
在向伊朗银行进行美元支付时面临巨大困难，迫使伊朗贸易夥伴转而寻求替代支付方式，包括直接的易货交易。
巴赫曼尼称：“伊朗在与其他国家进行贸易往来时，不会仅限於美元，该国也可以使用本币进行支付。如果一国选择这麽做，也可以黄金支付，我们会毫无保留的接受。”
制裁措施包括分阶段禁运伊朗石油，欧盟各国将在7月之前予以实施。
中国和印度是伊朗石油的两个最主要进口国，两国已表示将继续进口，而日本与韩国则在美国的压力下，宣布缩减伊朗石油进口额度。伊朗货币里亚尔（rial）大幅贬值，导致该国食品价格飞涨。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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