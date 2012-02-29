伊朗美元贸易受阻 将接受黄金支付

路透德黑兰2月28日电---伊朗官方新闻机构伊斯兰共和国通讯社（IRNA）周二援引该国央行行长巴赫曼尼（Mahmoud Bahmani）的话称，伊朗在与贸易夥伴的交易中将接受黄金支付。

美国与欧盟因其核项目对其施加的制裁，致使伊朗的金融机构遭受冲击。

在向伊朗银行进行美元支付时面临巨大困难，迫使伊朗贸易夥伴转而寻求替代支付方式，包括直接的易货交易。

巴赫曼尼称：“伊朗在与其他国家进行贸易往来时，不会仅限於美元，该国也可以使用本币进行支付。如果一国选择这麽做，也可以黄金支付，我们会毫无保留的接受。”

制裁措施包括分阶段禁运伊朗石油，欧盟各国将在7月之前予以实施。

中国和印度是伊朗石油的两个最主要进口国，两国已表示将继续进口，而日本与韩国则在美国的压力下，宣布缩减伊朗石油进口额度。伊朗货币里亚尔（rial）大幅贬值，导致该国食品价格飞涨。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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