焦点：伊朗拒绝沙特限产提议 OPEC周三达成协议希望不大

路透阿尔及尔9月27日 - 伊朗周二拒绝了沙特阿拉伯提出的建议，即伊朗限制石油产量以换取沙特减产，从而粉碎了市场对这两个主要石油输出国组织(OPEC)产油国本周达成妥协、以缓解全球原油供应过剩局面的期望。

“OPEC国家(观点上)的分歧正在缩小。不过我认为明天不会达成协议，”沙特能源部长法力赫对记者表示。

伊朗石油部长尚甘尼稍早称，“现在还不是作决定的时候”。他补充道，“我们将尝试在11月达成协议。”意指OPEC将于11月30日在维也纳举行的下次正式会议。

OPEC将于周三1400GMT举行非正式会谈。其成员国还将在国际能源论坛间隙与非OPEC产油国举行会议。

受供应过剩影响，油价较2014年水平已经下跌过半，这促使OPEC成员国及竞争对手俄罗斯寻求让市场恢复平衡，因为这样不仅可提高石油出口收入，还能帮助这些国家改善捉襟见肘的预算状况。

自2016年初以来，产油国中出现的主流观点是同意冻产。不过市场观察人士表示，此举无法减少不必要的供应。

伊朗与沙特之间的政治对抗严重，也令达成协议更加难办。两国正在中东大打代理人战争，包括在叙利亚和也门。

消息人士上周对路透称，如果伊朗同意冻结产量，沙特愿意降低自己的石油产量。这表明沙特的立场改变，该国此前一直拒绝讨论减产事宜。

**伊朗所求为何？**

一些OPEC国家的代表周二称，沙特和伊朗依然分歧严重。油价周二收跌近3%。

“有进展，但他们(OPEC)还没到终点，”俄罗斯能源部长诺瓦克与法力赫和尚甘尼会面后说道。诺瓦克和法力赫称，仍有可能在今年晚些时候达成协议。

三名OPEC消息人士称，伊朗坚持有权将产量提高至每日410-420万桶的水平，而OPEC海湾成员国希望其将产量冻结在400万桶以下的水平。目前伊朗产量维持在每日360万桶。

几名OPEC消息人士称，尽管俄罗斯、阿尔及利亚和卡塔尔在最后时刻试图挽救协议，但遭到伊朗强力拒绝。

沙特和伊朗经济严重依赖石油，但伊朗走出多年的制裁后压力缓解。另一方面沙特预算赤字第二年创纪录，被迫对政府雇员降薪。

**推诿**

伊朗石油消息人士称，伊朗希望OPEC允许其产量占该组织的12.7%，等于2012年被欧盟制裁之前的水平。

世界大国于2016年1月取消对伊朗的制裁。

2012-2016年，沙特等海湾OPEC成员国提高产量，以与美国等高成本产油国竞争市场份额。

其结果是，伊朗认为其在OPEC的合理产量配额应高于当前产量，并表示一旦政府与外国石油公司达成新的投资协议，目前产量水准应会提升。沙特产量在最近数月已从1,020万桶/日提高至1,070万桶/日，归因于国内对夏季制冷的需求增长。

资深OPEC观察人士、美国智库PIRA的创始人Gary Ross表示，沙特产量在最近数月增长过快，即便再降回夏季前的水准，伊朗也会认为要求其冻结自身产量是不公平的。

“这是一个经过仔细计算后拿出来的提议，因为沙特阿拉伯知道伊朗不会接受...沙特想把OPEC不作为的责任推到伊朗身上，”他说。

SEB Markets首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop称，“我们看不出伊朗怎么可能接受沙特的提议。这就像是要求一个刚刚脱离长期牢狱生活的囚犯再回到牢房。”

他说，如果在阿尔及尔不能达成协议，将对油价带来更大的下跌压力，因为沙特将维持很高的产量，而伊朗也会增加供应。

法力赫称，他认为无需大幅减产，因为市场正在自行恢复平衡。他补充称，沙特正投资于额外的备用产能，有可能抵御住当前油价走势的影响。

伊拉克石油部长卢艾比表示，该国正在沙特与伊朗之间斡旋，希望能在此次会议上达成可提振油价的协议。

“伊拉克正牵头进行斡旋，力图让沙特与伊朗的观点更加接近，以摆脱危机并支持油价，”伊拉克石油部发言人Asim Jihad引述卢艾比的声明称。

OPEC与非OPEC产量图表：tmsnrt.rs/2ctYZNY

OPEC面临的困境图表：tmsnrt.rs/2cWq5NN

(完)