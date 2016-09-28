焦点：伊朗拒绝沙特限产提议 OPEC周三达成协议希望不大

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透阿尔及尔9月27日 - 伊朗周二拒绝了沙特阿拉伯提出的建议，即伊朗限制石油产量以换取沙特减产，从而粉碎了市场对这两个主要石油输出国组织(OPEC)产油国本周达成妥协、以缓解全球原油供应过剩局面的期望。
“OPEC国家(观点上)的分歧正在缩小。不过我认为明天不会达成协议，”沙特能源部长法力赫对记者表示。
伊朗石油部长尚甘尼稍早称，“现在还不是作决定的时候”。他补充道，“我们将尝试在11月达成协议。”意指OPEC将于11月30日在维也纳举行的下次正式会议。
OPEC将于周三1400GMT举行非正式会谈。其成员国还将在国际能源论坛间隙与非OPEC产油国举行会议。
受供应过剩影响，油价较2014年水平已经下跌过半，这促使OPEC成员国及竞争对手俄罗斯寻求让市场恢复平衡，因为这样不仅可提高石油出口收入，还能帮助这些国家改善捉襟见肘的预算状况。
自2016年初以来，产油国中出现的主流观点是同意冻产。不过市场观察人士表示，此举无法减少不必要的供应。
伊朗与沙特之间的政治对抗严重，也令达成协议更加难办。两国正在中东大打代理人战争，包括在叙利亚和也门。
消息人士上周对路透称，如果伊朗同意冻结产量，沙特愿意降低自己的石油产量。这表明沙特的立场改变，该国此前一直拒绝讨论减产事宜。
**伊朗所求为何？**
一些OPEC国家的代表周二称，沙特和伊朗依然分歧严重。油价周二收跌近3%。
“有进展，但他们(OPEC)还没到终点，”俄罗斯能源部长诺瓦克与法力赫和尚甘尼会面后说道。诺瓦克和法力赫称，仍有可能在今年晚些时候达成协议。
三名OPEC消息人士称，伊朗坚持有权将产量提高至每日410-420万桶的水平，而OPEC海湾成员国希望其将产量冻结在400万桶以下的水平。目前伊朗产量维持在每日360万桶。
几名OPEC消息人士称，尽管俄罗斯、阿尔及利亚和卡塔尔在最后时刻试图挽救协议，但遭到伊朗强力拒绝。
沙特和伊朗经济严重依赖石油，但伊朗走出多年的制裁后压力缓解。另一方面沙特预算赤字第二年创纪录，被迫对政府雇员降薪。
**推诿**
伊朗石油消息人士称，伊朗希望OPEC允许其产量占该组织的12.7%，等于2012年被欧盟制裁之前的水平。
世界大国于2016年1月取消对伊朗的制裁。
2012-2016年，沙特等海湾OPEC成员国提高产量，以与美国等高成本产油国竞争市场份额。
其结果是，伊朗认为其在OPEC的合理产量配额应高于当前产量，并表示一旦政府与外国石油公司达成新的投资协议，目前产量水准应会提升。沙特产量在最近数月已从1,020万桶/日提高至1,070万桶/日，归因于国内对夏季制冷的需求增长。
资深OPEC观察人士、美国智库PIRA的创始人Gary Ross表示，沙特产量在最近数月增长过快，即便再降回夏季前的水准，伊朗也会认为要求其冻结自身产量是不公平的。
“这是一个经过仔细计算后拿出来的提议，因为沙特阿拉伯知道伊朗不会接受...沙特想把OPEC不作为的责任推到伊朗身上，”他说。
SEB Markets首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop称，“我们看不出伊朗怎么可能接受沙特的提议。这就像是要求一个刚刚脱离长期牢狱生活的囚犯再回到牢房。”
他说，如果在阿尔及尔不能达成协议，将对油价带来更大的下跌压力，因为沙特将维持很高的产量，而伊朗也会增加供应。
法力赫称，他认为无需大幅减产，因为市场正在自行恢复平衡。他补充称，沙特正投资于额外的备用产能，有可能抵御住当前油价走势的影响。
伊拉克石油部长卢艾比表示，该国正在沙特与伊朗之间斡旋，希望能在此次会议上达成可提振油价的协议。
“伊拉克正牵头进行斡旋，力图让沙特与伊朗的观点更加接近，以摆脱危机并支持油价，”伊拉克石油部发言人Asim Jihad引述卢艾比的声明称。
OPEC与非OPEC产量图表：tmsnrt.rs/2ctYZNY
OPEC面临的困境图表：tmsnrt.rs/2cWq5NN
(完)
(编译/审校 徐文焰/侯雪苹/王丽鑫/李爽/杜明霞)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。