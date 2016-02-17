伊朗称要求德黑兰当局冻结石油产量水准“不合理”--报载

路透安卡拉2月17日 - 伊朗一名高阶官员周三向Shargh日报表示，伊朗将会持续扩大石油产出，直至达到因核计划问题而受国际制裁之前的水准。

“要求伊朗冻结石油产量是不合理的...当伊朗遭到制裁时，部分国家却在提高产出，是他们导致油价下滑...他们如何能够期望伊朗现下配合，并付出代价？”伊朗驻石油输出国组织(OPEC)代表向该报表示。

“我们曾一再重申，伊朗将增加原油产量，直到达到遭受制裁前的产量水平。”

石油出口大国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意冻结产量，但表示协议还要看其他产油国是否愿意加入，关键可能在于伊朗。伊朗没有参与这次磋商，并一直决心提高产量。(完)