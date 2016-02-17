伊朗称要求德黑兰当局冻结石油产量水准“不合理”--报载

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透安卡拉2月17日 - 伊朗一名高阶官员周三向Shargh日报表示，伊朗将会持续扩大石油产出，直至达到因核计划问题而受国际制裁之前的水准。
“要求伊朗冻结石油产量是不合理的...当伊朗遭到制裁时，部分国家却在提高产出，是他们导致油价下滑...他们如何能够期望伊朗现下配合，并付出代价？”伊朗驻石油输出国组织(OPEC)代表向该报表示。
“我们曾一再重申，伊朗将增加原油产量，直到达到遭受制裁前的产量水平。”
石油出口大国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意冻结产量，但表示协议还要看其他产油国是否愿意加入，关键可能在于伊朗。伊朗没有参与这次磋商，并一直决心提高产量。(完)
(编译 张明钧/张若琪; 审校 郑茵/李春喜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。