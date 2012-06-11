石油收入下降让伊朗尝到制裁的苦果

路透伦敦6月11日电（记者 Peg Mackey/Alex Lawler）---西方国家强化对伊朗的制裁和油价下挫导致伊朗石油收入骤降，国家财政面临前所未有的压力，通胀飙升也在检验普通伊朗民众的抵抗力。

严厉的制裁措施令伊朗石油出口面临支付和运输困境。伊朗石油产量已经降至20年来的最低水平，政府收入锐减。

伊朗原油日装运量已经较上年的220万桶减少约60万桶，降幅超过四分之一，7月1日生效的欧盟石油禁运料导致装运量进一步下滑。

今年伊朗料已损失超过100亿美元的石油收入。欧洲、美国和中国经济前景恶化促使油价上周跌破每桶100美元至16个月低位，令伊朗雪上加霜。

“这是经济战。制裁导致伊朗无法进入全球金融系统。”前伊朗国家石油公司官员Mehdi Varzi表示。Varzi目前在英国管理能源咨询公司Varzi Energy。

“与一年前相比，伊朗看起来确实更加愿意谈判。西方国家应该抓住这转瞬即逝的机会，作出更大让步，从而早日达到最终目的。”

显而易见，为了保持收入，伊朗出口的石油越少，需要的油价就越高。

根据国际货币基金组织的数据，伊朗需要每桶117美元的油价以实现预算平衡。伊朗总统艾哈迈迪内贾德曾表示，预算的设计意在降低伊朗对石油收入的依赖。

伊朗石油高官表示，制裁导致石油出口下降，但是伊朗拥有规避制裁的长期经验，油价下跌也不是世界末日。

“我个人认为，如果伊朗经济对石油收入的依赖程度下降，这未尝不是一件好事。制裁可能成为机会。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。