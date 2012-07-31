哈梅内伊称经济依赖石油销售是“陷阱”

伊朗最高领袖哈梅内伊周日称原油销售是伊朗“从1979年伊斯兰革命前的多年成例继承而来的一个陷阱”，呼吁该国应降低对通过销售石油资源来推动经济增长的依赖。伊朗总统内贾德也承认，对伊朗核项目施加的国际制裁使该国面临“困境”。