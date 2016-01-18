伊朗下令每日增产50万桶石油--石油部通讯社Shana

路透迪拜1月18日 - 伊朗石油部通讯社Shana周一援引石油部副长Rokneddin Javadi的话称，伊朗已下令每日增加石油产量50万桶，执行其制裁一解除即增产的政策。

“伊朗在制裁解除后每日产量可增加50万桶，且于今日下令增产，”Javadi表示。

美国和欧盟周六解除制裁，隔日伊朗称准备每日出口增加50万桶。伊朗已誓言未来几个月将提高产量。

尽管如此，分析师称伊朗可能难以迅速产量，因为其基础建设在多年来的停摆后受损，需要国外进行投资，而这将需要一段时间。

周日时，意大利Eni SpA (ENI.MI)执行长称，伊朗将需要吸引1,500亿美元的资金，才能成为产油大国，而这不是瞬间就会完成的事。(完)