伊朗下令每日增产50万桶石油--石油部通讯社Shana

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透迪拜1月18日 - 伊朗石油部通讯社Shana周一援引石油部副长Rokneddin Javadi的话称，伊朗已下令每日增加石油产量50万桶，执行其制裁一解除即增产的政策。
“伊朗在制裁解除后每日产量可增加50万桶，且于今日下令增产，”Javadi表示。
美国和欧盟周六解除制裁，隔日伊朗称准备每日出口增加50万桶。伊朗已誓言未来几个月将提高产量。
尽管如此，分析师称伊朗可能难以迅速产量，因为其基础建设在多年来的停摆后受损，需要国外进行投资，而这将需要一段时间。
周日时，意大利Eni SpA (ENI.MI)执行长称，伊朗将需要吸引1,500亿美元的资金，才能成为产油大国，而这不是瞬间就会完成的事。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。