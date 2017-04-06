伊朗已卖光海上石油储备 难以增加出口

资料图片：2012年3月，新加坡沿海停泊的一艘悬挂马耳他国旗的伊朗油轮。 REUTERS/Tim Chong

路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。

自2016年1月国际制裁松动后，伊朗出售了数百万桶储存在海上油轮的石油，试图夺回失去的市场份额。

消息人士称，伊朗过去两周卖出了最后一批海上存储的原油。存储的原油多数为凝析油。

卖光海上储备后，伊朗失去了一个提振出口的重要来源。

“我们认为（浮动装置中的储备）是扩大出口的主要来源，”Energy Aspects分析师Richard Mallinson并称，目前海上储备已卖光，原油和凝析油的出口可能会下滑。

他并称，“我们认为，在产业链上游重新得到西方技术和投资之前，伊朗还难以增加石油产量，而这个条件实现起来很慢。”

在西方的制裁有所放松后，伊朗6月原油产量从先前的每日约290万桶增加至360万桶左右。

但自那以后产量并未继续增长，徘徊在每日360-370万桶之间，即便伊朗通过艰苦的努力，获得石油输出国组织(OPEC)其他成员国同意，不受今年1月1日生效的减产协议的制约。

**需要投资**

制裁举措取消前，伊朗用油轮储存未售出的原油，这些原油在2015年时达到4,000万桶的峰值，占用了约25艘油轮。伊朗有多达60艘油轮。

尽管欧盟和联合国取消了对伊朗的制裁，但美国还在采取单独的措施，而且特朗普政府已经承诺采取强硬立场。

这使得西方银行对向伊朗提供融资的担忧加重，使能源投资决定放缓。

法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)2月表示，计划在夏季前就一项20亿美元的天然气项目做出最终投资决定，但称这将取决于美国继续实行制裁豁免。

“美国对进一步制裁立场的不确定性，给与伊朗的石油贸易蒙上巨大的阴影，”油轮公司Euronav(EUAV.BR)的执行长Paddy Rodgers表示。

“伊朗需要数以十亿美元计的投资，来提高原油产量和天然气产能，”伊朗国家石油公司(NIOC)前高管、现任独立咨询师的Mehdi Varzi说。(完)