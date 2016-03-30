伊朗现有油田日供应量或在一年内增加50万桶--IEA署长

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透北京3月30日 - 国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周三表示，继1月份取消国际制裁后，伊朗现有油田的日供应量或在一年内增加50万桶，而开发新油田则需要一定的时间。
比罗尔告诉路透，曾为石油输出国组织(OPEC)第二大石油出口国的伊朗需要证明，其投资环境可以让国际投资者获利，同时市场还应具有可预测性。
比罗尔对伊朗现有油田供应增幅的预估与之前市场的预期一致。
他表示，伊朗天然气供应增长会在石油之后。
“那种认为短期内将有大量新增伊朗原油与天然气进入市场的看法具有误导性，”比罗尔在北京举行的纪念中国和IEA合作20周年的活动间隙如是说。
“开发新油田、找到运输路线以及具备必要市场条件，这些方面都需要时间。”(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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