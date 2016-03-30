伊朗现有油田日供应量或在一年内增加50万桶--IEA署长

路透北京3月30日 - 国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周三表示，继1月份取消国际制裁后，伊朗现有油田的日供应量或在一年内增加50万桶，而开发新油田则需要一定的时间。

比罗尔告诉路透，曾为石油输出国组织(OPEC)第二大石油出口国的伊朗需要证明，其投资环境可以让国际投资者获利，同时市场还应具有可预测性。

比罗尔对伊朗现有油田供应增幅的预估与之前市场的预期一致。

他表示，伊朗天然气供应增长会在石油之后。

“那种认为短期内将有大量新增伊朗原油与天然气进入市场的看法具有误导性，”比罗尔在北京举行的纪念中国和IEA合作20周年的活动间隙如是说。

“开发新油田、找到运输路线以及具备必要市场条件，这些方面都需要时间。”(完)