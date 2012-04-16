独家：伊朗油轮关闭追踪系统 规避西方制裁

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透伦敦4月13日电（记者 Christopher Johnson/Peg Mackey）---伊朗关闭油轮上的追踪系统，隐瞒原油销售目的地，令外界难以评估其原油销售量。
石油业、贸易和航运消息人士称，伊朗39艘油轮中，多数“无法追踪”，因伊朗当局要求伊朗国家油轮公司（NITC）船长关闭黑匣子，而航运业通常用黑匣子追踪船只动向。
消息人士还透露，伊朗为了抵消原油销售下降，通过减免运费，以及融资、保险和信贷等多种方式，向买家提供价格折让。
受欧美对伊制裁影响，伊朗对多数西方国家的原油销售减少，一些亚洲买家也承诺将减少进口。
但消息人士指出，伊朗通过低价、秘密的销售方式，可能抵消甚至逆转出口减少的局面。
伊朗油轮船长关闭船上的识别系统，而原油买方亦对交易秘而不宣。
一家石油贸易商的负责人说：“现在他们行事非常隐秘。”
一般情况下，油轮不会关闭追踪系统，因为该系统有助於海上安全，海上部门可锁定船只位置。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透首尔2月28日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。
路透首尔2月28日 - 据日本共同社报导，朝鲜一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。