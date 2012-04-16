独家：伊朗油轮关闭追踪系统 规避西方制裁

路透伦敦4月13日电（记者 Christopher Johnson/Peg Mackey）---伊朗关闭油轮上的追踪系统，隐瞒原油销售目的地，令外界难以评估其原油销售量。

石油业、贸易和航运消息人士称，伊朗39艘油轮中，多数“无法追踪”，因伊朗当局要求伊朗国家油轮公司（NITC）船长关闭黑匣子，而航运业通常用黑匣子追踪船只动向。

消息人士还透露，伊朗为了抵消原油销售下降，通过减免运费，以及融资、保险和信贷等多种方式，向买家提供价格折让。

受欧美对伊制裁影响，伊朗对多数西方国家的原油销售减少，一些亚洲买家也承诺将减少进口。

但消息人士指出，伊朗通过低价、秘密的销售方式，可能抵消甚至逆转出口减少的局面。

伊朗油轮船长关闭船上的识别系统，而原油买方亦对交易秘而不宣。

一家石油贸易商的负责人说：“现在他们行事非常隐秘。”

一般情况下，油轮不会关闭追踪系统，因为该系统有助於海上安全，海上部门可锁定船只位置。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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