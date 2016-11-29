伊朗油长称特朗普胜选未影响伊朗新油气合约--IRNA

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透贝鲁特11月29日 - 伊朗石油部长尚甘尼周二表示，特朗普当选美国总统一事，目前为止对伊朗的新油气合约并无影响，强调第一份国际合约将在三四个月后签署。
据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述，当被问及特朗普胜选是否影响伊朗与主要国际油企的新合约谈判时，尚甘尼表示“目前为止，我们并未感觉到任何影响。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。