伊朗油长称特朗普胜选未影响伊朗新油气合约--IRNA

路透贝鲁特11月29日 - 伊朗石油部长尚甘尼周二表示，特朗普当选美国总统一事，目前为止对伊朗的新油气合约并无影响，强调第一份国际合约将在三四个月后签署。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述，当被问及特朗普胜选是否影响伊朗与主要国际油企的新合约谈判时，尚甘尼表示“目前为止，我们并未感觉到任何影响。”(完)