伊朗副石油部长称美国新制裁措施阻止美能源公司参与伊朗项目

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透迪拜2月6日 - 伊朗副石油部长周一表示，该国未限制美国石油公司参与伊朗能源项目，但美国的制裁排除了这类合作的可能性。
“伊朗没有对美国公司实施限制，但美国的法律使它们不能参加我们的(石油和天然气)招标，”伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述负责贸易和国际事务的副石油部长Hossein Zamaninia称。
“根据美国国会的制裁，美国石油公司不能在伊朗作业，”他并称。
伊朗周六表示，将自2月中期举行招标，以开发石油和天然气田，这是自国际制裁解除以来的首次。
特朗普政府周五对伊朗实施了新制裁，并称这只是开始。特朗普政府称，华盛顿将不会对伊朗充满敌意的行动“视而不见”。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。