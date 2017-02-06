伊朗副石油部长称美国新制裁措施阻止美能源公司参与伊朗项目

路透迪拜2月6日 - 伊朗副石油部长周一表示，该国未限制美国石油公司参与伊朗能源项目，但美国的制裁排除了这类合作的可能性。

“伊朗没有对美国公司实施限制，但美国的法律使它们不能参加我们的(石油和天然气)招标，”伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述负责贸易和国际事务的副石油部长Hossein Zamaninia称。

“根据美国国会的制裁，美国石油公司不能在伊朗作业，”他并称。

伊朗周六表示，将自2月中期举行招标，以开发石油和天然气田，这是自国际制裁解除以来的首次。

特朗普政府周五对伊朗实施了新制裁，并称这只是开始。特朗普政府称，华盛顿将不会对伊朗充满敌意的行动“视而不见”。(完)