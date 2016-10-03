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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 00:47 BJT

标题新闻：伊朗总统与委内瑞拉总统通话时称产油国做出提升油价和稳定市场的决定至关重要-IRNA

IRNA：伊朗国家通讯社

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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