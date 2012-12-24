伊朗称该国石油业已摆脱制裁冲击

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透迪拜12月23日 - 媒体引述伊朗石油部长Rostam Qasemi的话称，西方国家对伊朗航运和能源业的制裁，今年稍早曾给该国石油业带来严重问题，但现在伊朗已基本克服了这些挑战。
伊朗官员往往会淡化欧美制裁对伊朗石油业的冲击，但Qasemi表示，今年夏季伊朗在石油出口方面确实遇到了困难。
伊朗伊斯兰共和国通讯社引述Qasemi的话说：“在6月21日-7月21日这一个月，石油业确实情况艰难。其中一个问题是运输，没有船能进我们的港口。”
“此外，油轮保险有问题，石油业需要的许多商品进口也被禁止了。”
伊朗副议长MohammadReza Bahonar在9月时表示，6月21日-7月21日期间，伊朗每天原油销量大幅降至80万桶左右，但后来有所回升。
Qasemi指出，伊朗后来找到了办法对付制裁措施。
他说：“油轮的问题已经解决了，我们现在原油都能顺利出口。”
“我们现在不仅能为我们自己的船只保险，还能给其他国家的船只保险。”
伊朗去年成立了Kish保险和赔偿协会，为油轮提供保险赔偿，由伊朗国有的中央保险公司作为再保险人。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。