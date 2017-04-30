伊朗石油部长称收到OPEC等产油国对于延长减产的积极信号

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透德黑兰4月29日 - 伊朗石油部长周六表示，石油输出国组织(OPEC)和该组织之外产油国对于延长减产协议都给出了积极信号。伊朗自身也支持减产。
OPEC国家将在5月开会讨论石油供应政策。上周油价周线下跌，但周五收涨，因市场愈发期望OPEC可能将减产延长得足够长，以减少全球供应过剩。
“过去几天，我们收到OPEC和其他协议减产的产油国对于将减产延长到2017年下半年的积极信号，”伊朗石油部长尚甘尼对记者表示。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。