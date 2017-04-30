伊朗石油部长称收到OPEC等产油国对于延长减产的积极信号

路透德黑兰4月29日 - 伊朗石油部长周六表示，石油输出国组织(OPEC)和该组织之外产油国对于延长减产协议都给出了积极信号。伊朗自身也支持减产。

OPEC国家将在5月开会讨论石油供应政策。上周油价周线下跌，但周五收涨，因市场愈发期望OPEC可能将减产延长得足够长，以减少全球供应过剩。

“过去几天，我们收到OPEC和其他协议减产的产油国对于将减产延长到2017年下半年的积极信号，”伊朗石油部长尚甘尼对记者表示。(完)