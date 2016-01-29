伊朗给产油国达成减产协议带来障碍--消息

路透伦敦/迪拜1月29日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周四表示，伊朗在谈论有必要扳回其市场份额，因此产油国要想达成协议解决供应过剩问题，就要面对伊朗带来的难题。

俄罗斯石油管道垄断企业Transneft的高管Nikolai Tokarev周三表示，俄罗斯官员已经决定，应该同沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)成员国讨论减产以提振油价，暗示俄罗斯可能软化其坚决拒绝就供应问题展开合作的立场。

OPEC和其他产油国减产的前景提振油价从上周所及的12年低点近27美元大涨至近36美元，尽管外界普遍怀疑是否会达成减产协议。

伊朗希望夺回OPEC仅次于沙特的第二大产油国地位。国际社会对伊朗的制裁致其削减出口，并使伊朗在2012年将OPEC第二大产油国地位拱手让给伊拉克。消息人士称，如今夺回市场份额是核心目标。

“由于国际制裁，我们的日出口量减少了110万桶。因此我们必须收复我们的市场份额，”了解伊朗想法的消息人士周四称。

本月制裁解除后，伊朗称日产出将增长50万桶，并提高出口，其他OPEC消息人士称，这一计划使得全球达成减产协议更难。

“想要达成任何协议都很困难，”一位非伊朗的OPEC消息人士称。该消息人士还表示，伊朗需要保持产量不变，或是让日产量增加10万桶，“因为油价上涨意味着不需要增产就可以增加收入。但我对此真的表示怀疑。”

据业内消息人士称，OPEC官员正在举行双边会谈，希望能说服俄罗斯随同OPEC减产，并希望伊朗软化立场。

消息人士称，委内瑞拉和阿尔及利亚在参与会谈的国家之列。俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周四称，OPEC正试图安排一个下月与其他产油国的会议。具体日期尚未确定。

周四在巴黎参加法国-伊朗峰会的伊朗石油部长尚甘尼称，俄罗斯尚未就任何有关减产事宜接洽伊朗。

现在判断能否达成协议、或伊朗的立场是否会阻碍达成协议都为时过早。部分OPEC海湾成员国并不担心伊朗石油的回归。

阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周三表示，即便伊朗日产量增加50万桶，基于全球日需求至少增加130万桶的预期，石油供应过剩量还是会减少。(完)