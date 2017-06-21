焦点：伊朗称OPEC考虑进一步减产 但OPEC代表对此感到怀疑

路透贝鲁特/伦敦6月21日 - 伊朗周三表示，石油输出国组织(OPEC)成员国正在考虑加大减产力度，但应等到厘清当前减产水平的效果之后。暗示OPEC在油价跌至七个月低点之后可能会进一步采取行动。

OPEC与非OPEC产油国在5月25日达成协议，同意将现有的减产行动延长至2018年，但美国、尼日利亚和利比亚的原油产量增加，导致油价大幅下跌。

根据IRIB广播电视台的官网，伊朗石油部长尚甘尼在内阁会议后表示，“我们正在OPEC成员国进行磋商，准备做出新的决定。”

“不过OPEC要做出决策相当困难，因为任何决定都意味着成员国的减产。”

尚甘尼表示，之所以进行讨论是因为OPEC成员国之前并未预料到美国产量增加的水平。

这是OPEC成员国石油部长首次暗示可能再有进一步行动，不过OPEC代表们淡化了再一次减产的想法，强调要对豁免减产的产油国设定产量上限有其难度。

因情势动荡造成产量损失的尼日利亚与利比亚，为目前减产协议的豁免国，此外伊朗也获准小幅增产，以弥补之前受西方国家制裁时所流失的市场份额。

“我不这样认为，除非伊朗同意加入减产队伍，”一位接近OPEC的消息人士在被问及新的减产设想是否可能推进时这样回答。

另外三位OPEC代表在对路透发表的评论中没有对新的减产设想加以理会。

的确，消息人士本月告诉路透，OPEC在5月25日开会时曾讨论过进一步减产事宜，如果库存依然居高不下且继续打压油价，他们可能重新考虑该提议。

不过目前，包括沙特能源部长法力赫在内的石油部长们认为，市场的方向是正确的。俄罗斯在6月11日称，没有必要重新讨论这项协议。(完)