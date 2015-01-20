伊朗认为OPEC未转向支撑油价 称可以经受25美元的油价

路透迪拜1月19日 - 伊朗石油部长表示，石油输出国组织(OPEC)内部没有迹象表明该组织将转向支撑油价，并称石油行业能够经受住油价进一步跌至25美元的考验。

该表态进一步表明，尽管有伊朗和委内瑞拉的游说，但OPEC集体采取措施支撑油价的机率很微小。这强化了个别成员国不愿削减自身供给的态度。

在刊登在伊朗石油部网站SHANA上的讲话稿中，伊朗石油部长尚甘尼呼吁OPEC成员国之间加强合作。

“伊朗没有计划(举行紧急OPEC会议)，目前正在与其它成员国商谈如何防止油价大幅下滑，但这些商谈还没有结果。”

他表示，伊朗无计划削减自身的供应，并称自OPEC会议后伊朗与沙特没有进一步的会晤。

尚甘尼表示，伊朗的预算应该基于油价每桶72美元，但能够经受住更低的油价。

“即便油价跌至25美元，石油行业也不会受到威胁，”Fars通讯社援引其谈话报导称。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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