伊朗将在OPEC会议上力劝沙特同意减产--报道

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
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路透维也纳11月23日 - 伊朗迈赫尔通讯社(Mehr news agency)周日援引电视台对石油部长的采访报导称，伊朗将会在本周于维也纳召开的石油输出国组织(OPEC)会议上，力劝沙特阿拉伯削减产量。
OPEC将于11月27日召开会议制定产量政策，一些成员国此前曾呼吁减产以支撑油价。
布兰特原油期货LCOc1较6月时已下滑约30%至每桶约80美元，因供给充足且需求疲弱。
“伊朗石油部长将在维也纳与沙特石油部长会晤，会劝说其减产，”迈赫尔通讯社报导称。
不过本周会议能否达成减产协议充满变数。全球最大石油出口国--沙特仍未表态。
OPEC代表预期此次会议如何决定仍是一个困难问题，分析师亦对会议结果看法分歧。
据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周四报导，伊朗石油部长尚甘尼称，他将与沙特阿拉伯石油部长欧那密会晤以讨论市场份额，因伊朗希望在制裁结束后能够提高本国的石油出口。
伊朗此前曾表示，今年油价的下滑源于一些出口国的蓄意行为，这些国家一直维持高产，损伤了伊朗本已受制裁冲击的经济。伊朗正勉力要弥补因油价下滑导致的预算失衡扩大。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张荻)
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