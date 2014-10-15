国际油市：伊朗态度发生转变，称能够承受油价下跌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦10月14日 - 伊朗表示能够承受油价下降的影响，立场日益接近沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)海湾成员国，从而使OPEC集体减产以维护油价的可能性降低。
伊朗是OPEC第二大产油国，通常会率先呼吁该组织减产来支持油价。分析师称，伊朗需要高油价来平衡预算。
但油价下跌并未引发OPEC减产的呼声。油价周二跌至每桶86美元，为2010年以来最低。
熟悉伊朗石油政策的消息人士对路透表示，“在每年的这个时候，油价下滑属于正常。”
此外OPEC海湾阿拉伯产油国也对油价下跌泰然处之。
沙特平静地告诉石油市场参与者，该国接受明显降低的油价持续一段时间。这与该国的以往的政策相差很大，而此举的用意可能在于拖慢石油生产竞争对手的扩张速度，其中包括美国页岩油的生产。
科威特新闻社(KUNA)周日援引石油部长Ali al-Omair的话表示，OPEC不大可能为拉抬价格而减产，因为减产不一定会奏效。
OPEC国家以往会以美元贬值来解释油价上涨，因为美元贬值侵蚀了美元石油收入的购买力。
但美元指数 目前接近四年高点，帮助抵消了油价下跌的影响。
另一位熟悉伊朗立场的人士近期被问及油价下跌时表示，“我根本不担心。”
据伊朗石油部新闻机构Shana，该国石油部副部长周二表示近期油价下跌是暂时现象。(完)
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