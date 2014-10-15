国际油市：伊朗态度发生转变，称能够承受油价下跌

路透伦敦10月14日 - 伊朗表示能够承受油价下降的影响，立场日益接近沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)海湾成员国，从而使OPEC集体减产以维护油价的可能性降低。

伊朗是OPEC第二大产油国，通常会率先呼吁该组织减产来支持油价。分析师称，伊朗需要高油价来平衡预算。

但油价下跌并未引发OPEC减产的呼声。油价周二跌至每桶86美元，为2010年以来最低。

熟悉伊朗石油政策的消息人士对路透表示，“在每年的这个时候，油价下滑属于正常。”

此外OPEC海湾阿拉伯产油国也对油价下跌泰然处之。

沙特平静地告诉石油市场参与者，该国接受明显降低的油价持续一段时间。这与该国的以往的政策相差很大，而此举的用意可能在于拖慢石油生产竞争对手的扩张速度，其中包括美国页岩油的生产。

科威特新闻社(KUNA)周日援引石油部长Ali al-Omair的话表示，OPEC不大可能为拉抬价格而减产，因为减产不一定会奏效。

OPEC国家以往会以美元贬值来解释油价上涨，因为美元贬值侵蚀了美元石油收入的购买力。

但美元指数 目前接近四年高点，帮助抵消了油价下跌的影响。

另一位熟悉伊朗立场的人士近期被问及油价下跌时表示，“我根本不担心。”

据伊朗石油部新闻机构Shana，该国石油部副部长周二表示近期油价下跌是暂时现象。(完)