伊朗称55美元的油价是合适的 认为产油国将延长减产协议

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透迪拜5月6日 - 伊朗石油部官方网站SHANA周六引述石油部长尚甘尼的话报导称，伊朗认为每桶55美元的油价是合适的，并认为石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国可能延长减产以支撑油价。
“每桶55美元的价格范围对原油来说是合适的，”尚甘尼表示。
油价周五收高，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入OPEC延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
布兰特原油期货收高0.72美元，或1.5%，报每桶49.10美元。
SHANA报导称，尚甘尼表示，OPEC成员国已经暗示倾向于延长减产协议。
“我认为非OPEC产油国亦将支持延长减产的计划，”尚甘尼在一个能源活动间隙说。
OPEC和非OPEC国家石油部长将于5月25日开会。
三名OPEC代表周四表示，OPEC与非OPEC产油国似乎有可能延长减产协议以帮助清除过剩供应；不过他们淡化了加大减产力度等进一步举措出台的可能性。减产措施计划于6月到期。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。