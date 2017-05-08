伊朗称55美元的油价是合适的 认为产油国将延长减产协议

路透迪拜5月6日 - 伊朗石油部官方网站SHANA周六引述石油部长尚甘尼的话报导称，伊朗认为每桶55美元的油价是合适的，并认为石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国可能延长减产以支撑油价。

“每桶55美元的价格范围对原油来说是合适的，”尚甘尼表示。

油价周五收高，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入OPEC延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。

布兰特原油期货收高0.72美元，或1.5%，报每桶49.10美元。

SHANA报导称，尚甘尼表示，OPEC成员国已经暗示倾向于延长减产协议。

“我认为非OPEC产油国亦将支持延长减产的计划，”尚甘尼在一个能源活动间隙说。

OPEC和非OPEC国家石油部长将于5月25日开会。

三名OPEC代表周四表示，OPEC与非OPEC产油国似乎有可能延长减产协议以帮助清除过剩供应；不过他们淡化了加大减产力度等进一步举措出台的可能性。减产措施计划于6月到期。(完)