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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 22:40 BJT

标题新闻：伊朗比6月OPEC部长会议时更“接近冻产观点”-阿格斯媒体援引NIOC国际部负责人

石油输出国组织(OPEC)

NIOC为伊朗国家石油公司

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 刘静；审校)

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