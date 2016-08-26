伊朗提出与OPEC合作的前提条件 尊重重夺市占率的权利（更新版）

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路透迪拜8月26日 - 伊朗石油部长尚甘尼周五表示，该国将与石油输出国组织(OPEC)合作以稳定油市，但前提是其他国家承认伊朗有权重新夺回失去的市场份额。OPEC计划下月召开会议。

在1月西方对伊朗的制裁解除后，伊朗已增加石油产量，而且拒绝加入OPEC和其他非OPEC产油国今年稍早提出的冻产协议。

“伊朗将与OPEC合作以帮助油市反弹，但希望其他国家尊重伊朗重新夺回市场份额的权利，”伊朗石油部通讯社Shana周五援引尚甘尼的话报导。

尚甘尼在被问及有关冻产计划问题时称，伊朗政府支持一切稳定油市的努力。

伊朗政府坚称，只有当该国原油产量重新回到制裁前的400万桶/日时，伊朗才会准备加入上述行动。OPEC数据显示，伊朗7月原油产量为360万桶/日。

尚甘尼称，油市不稳定和伊朗无关，因为油市危机在该国原油出口量不到100万桶/日时就已发生。

石油生产和消费国将于9月26-28在阿尔及利亚召开国际能源会议(IEF)。OPEC产油国将在会议间隙举行会晤。(完)