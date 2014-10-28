伊朗石油高官称OPEC的11月27日会议不太可能减产

路透迪拜10月27日 - 伊朗一名石油高官表示，石油输出国组织(OPEC)在11月会议上不太可能调降石油产量上限。此番评论降低了OPEC成员国协同行动支撑油价的可能性。

伊朗通常是OPEC中率先呼吁采取行动支撑价格的成员国。分析人士认为，由于西方制裁限制石油出口，伊朗需要维持相对较高的油价。

但伊朗石油部新闻机构Shana周一引述伊朗国家石油公司(NIOC)国际事务负责人Mohsen Qamsari的话称，OPEC在11月27日会议上不大可能减产。

他还表示，委内瑞拉呼吁OPEC在那次会议之前召开紧急会议，这样做没有必要。

“现在开会起不了作用，”Shana引述Qamsari的话称。

11月27日会议将是OPEC数年来最为重要的会议之一。受供应充裕和需求走软担忧影响，布兰特原油LCOc1上周跌至每桶85美元，远低于6月触及的115美元的高位。

鉴于OPEC成员国内部几乎看不到支持减产的迹象，熟悉伊朗对OPEC政策想法的消息人士本月稍早开始表示，伊朗能够承受油价下跌。

Qamsari周一在另篇报导中称，伊朗应基于油价大跌制定一份预算。

伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述他的话称，“伊朗应基于每桶70-75美元的油价，制定下个财年预算案。”(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)

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