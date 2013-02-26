伊朗痛批影片《逃离德黑兰》

2013年2月24日，Chris Terrio因影片《逃离德黑兰》而获得奥斯卡最佳改编剧本奖。 REUTERS/Mike Blake

路透迪拜2月25日 - 据伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗文化部长侯赛尼（Mohammad Hosseini）批评奥斯卡获奖影片《逃离德黑兰》（Argo）反伊朗，称该片一无是处。

《逃离德黑兰》获第85届奥斯卡最佳影片奖，该片讲述的是美国中情局营救美国外交官逃离德黑兰的故事。

侯赛尼说：“这部反伊朗影片没有任何艺术价值，从艺术角度看很差劲。而对于我们的敌人，我们也不指望别的什么。”

一些伊朗通讯社称，该片获颁奥斯卡奖，表明政治因素已渗透好莱坞。

伊朗伊斯兰共和国通讯社表示：“《逃离德黑兰》得奖是政治化行为，甚至白宫也参与其中，由美国总统的夫人米歇尔宣布该片得奖。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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