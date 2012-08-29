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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 29日 星期三 10:13 BJT

伊朗否认允许峰会代表参观核设施

伊朗外交部发言人周二表示，该国无意向本周在德黑兰参加不结盟运动峰会的外交官展示核设施。伊朗副外长迈赫迪周一曾暗示，前来参加不结盟运动峰会的外交官可能获准参观帕琴(Parchin)军事基地。国际原子能机构称该军事基地或被用於与核爆相关试验。图为伊朗外交部发言人迈赫曼帕拉斯特资料图片。

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