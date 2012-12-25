伊朗称其石油业已摆脱制裁冲击

媒体引述伊朗石油部长Rostam Qasemi的话称，西方国家对伊朗航运和能源业的制裁，今年稍早曾给该国石油业带来严重问题，但现在伊朗已基本克服了这些挑战。伊朗官员往往会淡化欧美制裁对伊朗石油业的冲击，但Qasemi承认今年夏季伊朗在石油出口方面确实遇到了困难。路透