伊朗称若制裁加剧 将停止出口石油

伊朗周二称，如果西方对其制裁进一步加大，将停止出口石油，且即使没有石油收入，该国仍有应变策略“B计划”。伊朗石油部长Rostam Qasemi称，伊朗已作好在没有任何石油收入的情况下让国家运转的准备。路透