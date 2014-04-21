伊朗下月将与六大国开始拟定核计划的长期解决方案

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透迪拜4月20日 -伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周日报导，伊朗及六大国下月将在纽约举行的专家级协商会议中，开始着手拟定长期解决方案，以结束有争议的伊朗核计划问题。
根据IRNAS，高级核问题谈判代表AbbasAraghchi说，在5月5-9日的会议中，伊朗将和美法德英中俄六国开始“草拟复杂且艰困的全面协议”。
IRNA称，会谈将在禁止核武扩散条约检讨回顾委员会预备会议间隙举行，伊朗外交部政治及国际事务主管HamidBaeedinejad将带领伊朗代表团参加。
六大国已同意把6月20日定为和伊朗达成长期协议的最后期限，若有结果，将可逐步解除伊朗因核计划而遭受的制裁。(完)
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路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。