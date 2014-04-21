伊朗下月将与六大国开始拟定核计划的长期解决方案

路透迪拜4月20日 -伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周日报导，伊朗及六大国下月将在纽约举行的专家级协商会议中，开始着手拟定长期解决方案，以结束有争议的伊朗核计划问题。

根据IRNAS，高级核问题谈判代表AbbasAraghchi说，在5月5-9日的会议中，伊朗将和美法德英中俄六国开始“草拟复杂且艰困的全面协议”。

IRNA称，会谈将在禁止核武扩散条约检讨回顾委员会预备会议间隙举行，伊朗外交部政治及国际事务主管HamidBaeedinejad将带领伊朗代表团参加。

六大国已同意把6月20日定为和伊朗达成长期协议的最后期限，若有结果，将可逐步解除伊朗因核计划而遭受的制裁。(完)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。