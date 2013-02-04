艾哈迈迪内贾德指控伊议长家属腐败

路透迪拜2月3日（记者 Yeganeh Torbati） - 伊朗总统艾哈迈迪内贾德周日在一场辩论中愤怒地指控议会议长家属腐败，表明其与反对派之间的矛盾。

艾哈迈迪内贾德在讲话中为遭弹劾的劳工部长Abdolreza Sheikholeslami辩护，指控议长拉里贾尼（Ali Larijani）的家属腐败，讲话过程中艾哈迈迪内贾德提高了声音，语气带有嘲讽意味。

议会以192票赞成56票反对的结果弹劾了劳工部长，因其非法任命Saeed Mortazavi，后者此前任检察官且被控与囚犯死亡有关。

艾哈迈迪内贾德表示，他有议长的兄弟Fazel Larijani与Mortazavi之间私人谈话的录音，能够证明议长的家属曾利用五名拉里贾尼兄弟的政治声望获得经济利益。

艾哈迈迪内贾德播放了录音的一部分，但是他人无法听得清楚，因此艾哈迈迪内贾德宣读了他所说的对话摘要。

艾哈迈迪内贾德称，Fazel Larijani在与Mortazavi会面时暗示，他可以利用他兄弟们的影响力消除民间企业的障碍，作为介入其项目的交换。

“既有音频也有视频，而且很清晰。如果令人尊敬的议长觉得合适，我们可以将24-25个小时（的录音）交给你。”伊朗学生新闻社引述艾哈迈迪内贾德的话报导称。

拉里贾尼对艾哈迈迪内贾德的指控做出反击，称总统的指控与Sheikholeslami遭弹劾无关，并否认了有关腐败的说法。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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