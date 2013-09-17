伊总统鲁哈尼：革命卫队应远离政治

路透迪拜9月16日 - 伊朗总统鲁哈尼周一对伊朗革命卫队表示，他们不应卷入政治。鲁哈尼措辞非常谨慎，以免激怒后者。

伊朗革命卫队直接听命于最高领袖哈梅内伊，而非总统。近年来革命卫队在伊朗政治中越来越活跃，越来越多的革命卫队退役人员成为议员。

鲁哈尼讲话中也夸赞了革命卫队不断壮大的经济力量，这或许是为了保住革命卫队对他的支持。

鲁哈尼承诺在伊朗外交和国内政策方面将持较温和的立场。他在对革命卫队的讲话中称，伊朗伊斯兰共和国建国的首任领袖霍梅尼曾表示，军队应远离政治。

据ISNA报道，鲁哈尼在讲话中表示，革命卫队应该超脱于政治之上，而非卷入政治或与政治并立，革命卫队拥有更高的地位。

1997-2005年前总统哈塔米执政期间，革命卫队反对哈塔米的许多政策，曾阻挠哈塔米大刀阔斧的改革措施。

而在2009年内贾德当选总统后，伊朗街头爆发大规模抗议活动，革命卫队在镇压抗议活动中发挥了作用。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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