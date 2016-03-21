哈梅内伊称美国仍敌视伊朗

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜3月21日 （记者 Sam Wilkin） - 伊朗最高领袖哈梅内伊周日称，美国根本上仍然敌视伊朗，且美国的政策影响了解除对伊制裁带来的益处。哈梅内伊警告伊朗人不要信任昔日的敌人。

哈梅内伊在伊朗新年于什叶派圣城马什哈德发表演讲时称，对美国法规的担忧导致大型外企、尤其是金融行业的大型外企远离伊朗。

哈梅内伊这种不妥协的姿态对伊朗总统鲁哈尼来说是一挑战。鲁哈尼是去年伊核协议的设计师，他希望伊朗经济能对外开放。

遵照伊核协议，许多针对伊朗的国际制裁已于1月解除。此后外国商业代表团涌向伊朗，并签署了数以十亿美元计的协议。

但欧洲的银行和其他企业避开了伊朗，主要是因美国对伊朗仍有制裁措施。哈梅内伊称，这表明伊朗应在经济上自力更生，因为美国及其盟友不是可靠的合作伙伴。

“在受美国影响的国家和地区，我们的银行交易和将我们的资金从他们的银行调拨回国面临问题……因为（银行）害怕美国方面，”他说道。

“美国财政部……如此行事，让许多大企业、大机构与大银行都不敢来与伊朗做生意，”哈梅内伊表示。伊朗央行亦称，仍存在的美国制裁吓跑了欧洲企业。

哈梅内伊发表演讲的舞台上挂着一幅巨大的横幅，上面写着“抵抗经济之年：行动与执行”，这是哈梅内伊为周日开始的伊朗新年选择的口号，口号有力地表达了哈梅内伊的上述观点。（完）