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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 17日 星期一 10:57 BJT

鲁哈尼当选伊朗第11届总统

伊朗内政部长纳贾尔周六宣布，温和保守派总统候选人哈桑·鲁哈尼(Hassan Rohani)当选伊朗第11届总统。纳贾尔称，5,000万合格选民中有72%参与了投票，鲁哈尼的得票率略高于50%。路透
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