伊朗总统鲁哈尼呼吁结束该国被孤立局面

伊朗总统鲁哈尼周日主张政府减少介入商业，并呼吁结束伊朗被国际社会孤立的局面，以支撑该国经济。该国经济已因国际社会制裁、贪腐以及管理不善而受打击。鲁哈尼说：“只要经济还是被（政府）垄断，经济就不会繁荣。必须消除经济中的垄断，鼓励竞争。”路透