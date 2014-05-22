伊朗总统对最终达成核协议并不悲观

路透上海5月22日 - 伊朗总统哈桑·鲁哈尼周四表示，他对最终与美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国达成核谈判协议并不悲观。

上述六国希望伊朗同意缩减铀浓缩和其他敏感的核活动，并接受联合国更加严格的检查，以换取停止经济制裁。

伊朗方面则否认具有发展核武器的计划，称该国的核项目仅用于电力和医学用途。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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