伊朗总统对最终达成核协议并不悲观

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透上海5月22日 - 伊朗总统哈桑·鲁哈尼周四表示，他对最终与美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国达成核谈判协议并不悲观。
上述六国希望伊朗同意缩减铀浓缩和其他敏感的核活动，并接受联合国更加严格的检查，以换取停止经济制裁。
伊朗方面则否认具有发展核武器的计划，称该国的核项目仅用于电力和医学用途。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。