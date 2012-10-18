伊朗总统支持叙利亚在伊斯兰节日期间停火--报导

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透科威特10月17日电---据伊朗官方通讯社报导，伊朗总统艾哈迈迪内贾德表示，伊朗支持叙利亚在即将到来的伊斯兰节日期间停火的提议，并认为自由选举是解决叙利亚持续19个月冲突的正确途径。
联合国叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）提议叙利亚政府军与反抗力量在伊斯兰宰牲节（Eid al-Adha）期间停火。伊斯兰宰牲节将从下周开始。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。