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时事要闻 | 2012年 10月 18日 星期四 10:22 BJT

伊朗总统支持叙利亚在伊斯兰节日期间停火--报导

路透科威特10月17日电---据伊朗官方通讯社报导，伊朗总统艾哈迈迪内贾德表示，伊朗支持叙利亚在即将到来的伊斯兰节日期间停火的提议，并认为自由选举是解决叙利亚持续19个月冲突的正确途径。

联合国叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）提议叙利亚政府军与反抗力量在伊斯兰宰牲节（Eid al-Adha）期间停火。伊斯兰宰牲节将从下周开始。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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