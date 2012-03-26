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时事要闻 | 2012年 3月 26日 星期一 15:43 BJT

伊朗总统称美无法再对别国发号施令

路透杜尚别3月26日电---伊朗总统艾哈迈迪内贾德(Mahmoud Ahmadinejad)周一表示,美国无法再对全球其它国家的政策发号施令,而北约(NATO)与巴基斯坦的关系将变得更加不稳定.

"北约和美国应该改变政策,因为他们向全球发号施令的日子已经过去了,"艾哈迈迪内贾德在塔吉克斯坦首都杜尚别称.

"北约与巴基斯坦间关系中的不稳定状况将有增无减,"他还表示.(完)

--编译 王洋;审校 蔡美珍

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