《特写》西方制裁催生伊朗天价楼市？

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月8日 - 伊朗一名要求匿名的地产开发商靠在椅子里，用力地吸着水烟，看着平板电脑上一住宅区的照片。

他骄傲地说：“这是我自己设计的。”照片上的住宅区位于德黑兰富人区，内景奢华，是他的公司最近刚刚竣工的一栋20层住宅。

近年来德黑兰许多高楼拔地而起，这与美国及其盟国对伊朗实施的制裁措施不无关系。

西方对伊朗实施制裁，想要重创伊朗经济，但百万美元豪宅反而在德黑兰越来越普遍，还配置了最好的进口设施。

2011年底以来西方对伊朗石油和银行业实施的制裁，导致伊朗货币里亚尔急剧贬值，这推高了进口物价以及整体通胀。

而由于金融制裁使得伊朗富人无法将资金转至国外，便试图通过投资国内房产实现保值，这进一步刺激了楼市。

这使得地产商赚得盆满钵满，但现在有些人担心泡沫正在形成，一旦泡沫破裂，结果不堪设想。而对于伊朗穷人而言，地产繁荣则带来了更迫在眉睫的现实问题，因他们养家成本越来越高。

上述伊朗地产商在迪拜说：“直到两年前，市场还是在稳步攀升，然后突然就疯了。你想象不到价格上涨的速度。”

他开发的是德黑兰最炙手可热的地产项目之一，价格在两年中几乎增长了两倍，现在1平米价格2亿里亚尔（合5,500美元），因此该项目一套面积中等的公寓，价格换算成美元就得100万美元。

伊朗制造业则几近停滞，失业率上升。4月时，国际货币基金组织（IMF）预计今年该国经济萎缩1.3%。而投资者除了建筑业以外，很难找到其他投资机会，地产经纪称伊朗楼市现在是卖方市场。

德黑兰一名分析人士称：“许多人开始买房子，尤其是小公寓，就为了手上的钱能保值。不动产看起来是安全的投资，至少目前是这样。”

地产商想要卖出百万豪宅，势必要配置市场上最好的产品。虽然西方对伊朗实施制裁，但还是可以买到顶级的欧洲产品，譬如博德宝（Poggenpohl）橱柜以及西门子白色家电，甚至一些美国牌子的产品也能买到。

正如每次楼市荣景那样，在这个过程中总会有许多人沦为牺牲品，他们甚至买不起一处安身之所，因为所有的物价都在攀升。譬如鞋厂工人Mohammad Hossein，他攒了10年的钱，但买房安家的梦想却越来越遥不可及。

更糟的是，房价攀升还推高了房租，由于房东要求涨价，38岁的Hossein不得不带着老婆孩子搬到了更小的公寓。

伊朗还有一个不寻常的租房制度，房客租房时要“借”给房东一笔钱，这有点像是无息贷款，房东过了约定日期后再还给房客。

28岁的制图专业毕业生Parastoo今年早些时候来到德黑兰，却发现手里的预算难以应付房租的上涨，她后来在德黑兰市中心租了一个51平米的公寓，除了支付每月250万里亚尔（约70美元）的房租之外，还要“借”给房东3.85亿里亚尔（合1.1万美元）。

Parastoo说：“实在太煎熬了。房主起初是想把房子卖掉，但后来考虑到房价每天都在波动，他就决定先租出去，等到价格企稳了再说。”

伊朗地产业反映出“滞胀局面”下的经济现状，经济零增长的同时，物价飞涨，失业率攀升。

伊朗官方数据显示通胀率超过30%，但一些分析人士估计实际通胀率是官方数据的两倍甚至三倍。（完）