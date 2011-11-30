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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 30日 星期三 17:47 BJT

伊朗抗议者冲击英国使馆

伊朗示威者周二冲击英国在德黑兰的两处外交建筑，打坏窗户，焚烧一辆轿车及英国国旗，以抗议英国政府对该国实施的新制裁措施。英国对此表示非常愤慨，并警告称这将带来"严重後果"。联合国安理会也对袭击行为予以"最强烈"的谴责。美国总统奥巴马称，伊朗应将事件责任人绳之以法。路透

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