伊朗抗议者冲击英国使馆

伊朗示威者周二冲击英国在德黑兰的两处外交建筑，打坏窗户，焚烧一辆轿车及英国国旗，以抗议英国政府对该国实施的新制裁措施。英国对此表示非常愤慨，并警告称这将带来''严重後果''。联合国安理会也对袭击行为予以''最强烈''的谴责。美国总统奥巴马称，伊朗应将事件责任人绳之以法。路透