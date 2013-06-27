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时事要闻 | 2013年 6月 27日 星期四 09:29 BJT

伊朗敦促卡塔尔新元首修改叙利亚问题政策

路透迪拜6月26日 - 伊朗外长萨利希（Ali Akbar Salehi）周三表示，卡塔尔新埃米尔（国家元首）塔米姆·阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）应当修改卡塔尔支持叙利亚反对派组织的政策。

“但愿塔米姆能考虑叙利亚问题，对过去的政策进行认真修改，以便我们能够……携手应对叙利亚危机，”萨利希在德黑兰一个记者会上表示。

“鉴于卡塔尔的权力转移，我们期待卡塔尔与地区国家和其他国家的国际交流进入新的时代。”

自2011年叙利亚危机发生以来，伊朗一直是叙总统阿萨德的坚定支持者。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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