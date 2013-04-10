伊朗布什尔发生6.3级地震 37人死亡

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透迪拜4月9日(记者 Yeganeh Torbati/Marcus George) - 伊朗媒体报道称，伊朗布什尔核电站附近周二发生6.3级强震，造成37人死亡，850人受伤。地震摧毁了房屋，并损毁了两座小村庄。
红新月会的一名官员对伊朗学生通讯社(ISNA)表示，地震完全摧毁了一座村庄，但根据伊朗官员和承建核电站的俄罗斯公司的说法，附近的布什尔核电站并无损坏。
伊朗布什尔省省长哈山凡德（Fereydoun Hassanvand）对迈赫尔(Mehr)通讯社表示：“鉴于此次地震的强度，这已是一场沉重的悲剧，我们看到当地很多房屋被摧毁，37人死亡，850多人受伤。”
布什尔省农村地区的很多房屋由泥砖砌成，很容易在地震中倒塌。哈山凡德表示，有大约700座房屋被摧毁。
根据美国地质调查局的说法，此次地震的震中位于布什尔港东南89公里处。卡塔尔、巴林等海湾国家和迪拜也有震感。
布什尔核电站设计建造方Atomstroyexport表示，核电站未受到影响。
俄罗斯新闻社援引Atomstroyexport一名官员的报道称：“人员继续正常工作，辐射水平也完全在标准内。”
国际原子能机构的一份声明称，伊朗告知其布什尔核电站未有损害，且未释放出放射性物质。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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