伊朗政府因地震救灾不力遭指责

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透迪拜8月13日电（记者 Yeganeh Torbati）---伊朗政府对该国发生的两次地震所做的反应周一遭到指责，有人抱怨帐篷短缺及总统艾哈迈迪内贾德决定海外出访。
在震後不到24小时，政府官员於周日宣布搜救工作已经结束，并称救出了所有幸存者，但一些当地居民不相信政府能在这麽短时间内抵达偏远村庄。
“我很了解该地区，有些地方的村庄根本不能通车，他们不可能这麽快就结束搜救，”一位大不里士市（Tabriz）的医生通过电话对路透说，因事情敏感他拒绝透露姓名。
这位医生称，他已连续工作了24小时，为从乡下涌入大不里士市的病人治疗。
“地震後第一时间内，是普通民众和志愿者驾车前往灾区的，更多是普通民众在帮忙，而不是官方救灾人员，”这位医生说。
伊朗议会通讯社ICANA报导称，代表灾区的议会议员抱怨帐篷短缺。
伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）称，地震已过去了三天，但多数村庄仍断电断水。
周一上午，艾哈迈迪内贾德按计划前往沙特参加伊斯兰合作组织（OIC）会议。但这次出行让他在国内遭到指责，他被批评没向灾民表示同情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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