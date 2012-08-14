伊朗政府因地震救灾不力遭指责

路透迪拜8月13日电（记者 Yeganeh Torbati）---伊朗政府对该国发生的两次地震所做的反应周一遭到指责，有人抱怨帐篷短缺及总统艾哈迈迪内贾德决定海外出访。

在震後不到24小时，政府官员於周日宣布搜救工作已经结束，并称救出了所有幸存者，但一些当地居民不相信政府能在这麽短时间内抵达偏远村庄。

“我很了解该地区，有些地方的村庄根本不能通车，他们不可能这麽快就结束搜救，”一位大不里士市（Tabriz）的医生通过电话对路透说，因事情敏感他拒绝透露姓名。

这位医生称，他已连续工作了24小时，为从乡下涌入大不里士市的病人治疗。

“地震後第一时间内，是普通民众和志愿者驾车前往灾区的，更多是普通民众在帮忙，而不是官方救灾人员，”这位医生说。

伊朗议会通讯社ICANA报导称，代表灾区的议会议员抱怨帐篷短缺。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）称，地震已过去了三天，但多数村庄仍断电断水。

周一上午，艾哈迈迪内贾德按计划前往沙特参加伊斯兰合作组织（OIC）会议。但这次出行让他在国内遭到指责，他被批评没向灾民表示同情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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