伊朗发生7.8级地震 印度有震感

路透迪拜4月16日 - 伊朗周二发生7.8级地震，震中位于该国与巴基斯坦边境附近山区与沙漠地带。印度及海湾国家均有震感。

美国地质调查局（USGS）称，地震发生时间为10:44 GMT，震源深度15.2公里。

USGS称，震源位于伊朗Zahedan市东南201公里、巴基斯坦Turbat西北250公里处。

目击者称，印度首都新德里的高层建筑出现摇晃，人群奔向街道。当地居民称，卡塔尔和迪拜也有人群从建筑中疏散。

伊朗政府一名官员称，遇难者估计将达数百人。

“这是伊朗40年来最大的地震，估计会有数百人遇难，”该官员匿名表示。

伊朗绝大多数核设施位于该国中部或西部。美国科学及国际安全研究所（U.S. Institute for Science and International Security）地图显示，伊朗东南部没有核设施。（完）

发稿：张家伟

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