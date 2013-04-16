伊朗发生7.8级地震 印度有震感

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透迪拜4月16日 - 伊朗周二发生7.8级地震，震中位于该国与巴基斯坦边境附近山区与沙漠地带。印度及海湾国家均有震感。
美国地质调查局（USGS）称，地震发生时间为10:44 GMT，震源深度15.2公里。
USGS称，震源位于伊朗Zahedan市东南201公里、巴基斯坦Turbat西北250公里处。
目击者称，印度首都新德里的高层建筑出现摇晃，人群奔向街道。当地居民称，卡塔尔和迪拜也有人群从建筑中疏散。
伊朗政府一名官员称，遇难者估计将达数百人。
“这是伊朗40年来最大的地震，估计会有数百人遇难，”该官员匿名表示。
伊朗绝大多数核设施位于该国中部或西部。美国科学及国际安全研究所（U.S. Institute for Science and International Security）地图显示，伊朗东南部没有核设施。（完）
发稿：张家伟
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