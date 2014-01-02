伊朗南部发生地震 致1人死30人伤

路透安卡拉1月2日 - 伊朗国家电视台报道称，伊朗南部周四发生强震，造成至少一人死亡，另有30人受伤。

地震造成伊朗南部省份霍尔木兹甘省(Hormozgan)的很多建筑和电线损毁，惊慌失措的人们纷纷跑到街头。

此次地震震级为5.5级，震中位于伊朗首都德黑兰南部1,200公里的Bastak镇。当地官员称，救援人员已赶赴地震现场，电力也已经恢复。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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