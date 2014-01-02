伊朗南部发生地震 致1人死30人伤

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透安卡拉1月2日 - 伊朗国家电视台报道称，伊朗南部周四发生强震，造成至少一人死亡，另有30人受伤。
地震造成伊朗南部省份霍尔木兹甘省(Hormozgan)的很多建筑和电线损毁，惊慌失措的人们纷纷跑到街头。
此次地震震级为5.5级，震中位于伊朗首都德黑兰南部1,200公里的Bastak镇。当地官员称，救援人员已赶赴地震现场，电力也已经恢复。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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