伊朗强震令巴基斯坦受损严重 巴方至少35人死亡

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴基斯坦基达4月16日（记者 Gul Yousafzai） - 伊朗东南部边境地区周二发生强烈地震，导致巴基斯坦临近地区至少35人死亡，数百栋房屋被毁，印度和海湾阿拉伯国家均有震感。
该地区为山地荒漠，人烟稀少，通讯大部分中断，很难评估伊朗方面的伤亡情况。但一名伊朗地方官员随后表示，目前尚没有遇难者报告。
“我们正在开会，感觉到了地面震动。”Plan International计划部门经理Saleh Mangi在巴基斯坦城市Thatta表示。
“情况很可怕，我们感觉到了椅子的移动，甚至连柜橱都在晃动。这是20世纪80年代以来我感觉到的最强烈地震。”
巴基斯坦官员称，在与伊朗接壤的巴基斯坦西南部Baluchistan省的Mashkeel镇，至少30人死亡，150人受伤。
Mashkeel一个健康中心的负责人Mohammed Ashraf表示，数百栋房屋坍塌。Baluchistan省Panjgur地区一栋房屋倒塌导致三名女子和两名儿童死亡。
“Panjgur至少有五人死于地震。”Baluchistan省会城市基达的政府灾难反应部门官员Ali Imran说道。
巴基斯坦军方表示，已经派遣军队和直升机将帐篷、药品和医疗队运往Mashkeel。
地震给伊朗方面造成的损失似乎相对较小。国有媒体报道称27人受伤，震源较深很可能是这次7.8级强震损失较轻的原因。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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