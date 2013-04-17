伊朗强震令巴基斯坦受损严重 巴方至少35人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴基斯坦基达4月16日（记者 Gul Yousafzai） - 伊朗东南部边境地区周二发生强烈地震，导致巴基斯坦临近地区至少35人死亡，数百栋房屋被毁，印度和海湾阿拉伯国家均有震感。

该地区为山地荒漠，人烟稀少，通讯大部分中断，很难评估伊朗方面的伤亡情况。但一名伊朗地方官员随后表示，目前尚没有遇难者报告。

“我们正在开会，感觉到了地面震动。”Plan International计划部门经理Saleh Mangi在巴基斯坦城市Thatta表示。

“情况很可怕，我们感觉到了椅子的移动，甚至连柜橱都在晃动。这是20世纪80年代以来我感觉到的最强烈地震。”

巴基斯坦官员称，在与伊朗接壤的巴基斯坦西南部Baluchistan省的Mashkeel镇，至少30人死亡，150人受伤。

Mashkeel一个健康中心的负责人Mohammed Ashraf表示，数百栋房屋坍塌。Baluchistan省Panjgur地区一栋房屋倒塌导致三名女子和两名儿童死亡。

“Panjgur至少有五人死于地震。”Baluchistan省会城市基达的政府灾难反应部门官员Ali Imran说道。

巴基斯坦军方表示，已经派遣军队和直升机将帐篷、药品和医疗队运往Mashkeel。

地震给伊朗方面造成的损失似乎相对较小。国有媒体报道称27人受伤，震源较深很可能是这次7.8级强震损失较轻的原因。（完）