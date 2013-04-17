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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 17日 星期三 11:04 BJT

伊朗发生7.8级地震 印度有震感

伊朗周二发生7.8级地震，震中位于该国与巴基斯坦边境附近山区与沙漠地带。地震导致巴基斯坦临近地区至少35人死亡，印度及海湾国家均有震感。地震给伊朗方面造成的损失似乎相对较小。一名伊朗地方官员表示，目前该国尚无遇难者报告。而国有媒体报道称该国有27人在地震中受伤。路透

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