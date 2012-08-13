伊朗周六强震致300人死亡 伤者数千

路透迪拜8月12日电(记者 Yeganeh Torbati)---伊朗西北部地区医院周日正全力救治地震伤者，该地区周六发生两次强震和数十次余震，造成近300人死亡。

强震发生後，因担心发生更多余震，数以千计的人挤在临时帐篷中或露宿街头。一名目击者对路透表示，帐篷等物资紧缺，导致很多人露宿。

当地一位名叫Tahir Sadati的摄影师在电话中说：“我看到有些人的屋子整个毁了，他们的家畜都死了。人们需要帮助，他们需要暖和的衣服，需要更多帐篷、毯子和面包。”

伊朗媒体称，东阿塞拜疆省首府大不里士(Tabriz)附近Ahar、Varzaghan和Harees三个城镇周围的村庄损失和人员伤亡最为惨重。

41岁的大不里士居民Ahmad对路透表示， 他有个住在Ahar附近村庄里的表兄弟死了，尸体找到了。

“没人知道他妻子和两个女儿的情况。我们担心的是，就算她们还活着，如果救援人员不尽快找到她们，她们也会丢了性命。”

据伊朗英文媒体Press TV报导，伊朗官员称救援行动到周日下午已结束，所有被困在废墟中的人都已获救。

很多村庄的道路不通，导致救援行动遇阻。民众和伊朗媒体称，大不里士、阿尔达比尔(Ardabil)和附近其他城市的医院收治了很多伤者，很多幸存者排队等候治疗。

Ahmad说：“我本想昨晚去那里帮忙，但听说交通很差，并且不安全。这些村子里的人需要帮助。”

据美国地质调查局数据，伊朗周六第一次强震是6.4级，第二次为6.3级。

据Fars通讯社，Ahar地方长官Reza Sadighi称据信有接近300人死亡。伊朗国家紧急部门主管Gholam Reza Masoumi则透露，约有5,000人受伤。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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