美国提出愿意为伊朗减灾提供帮助

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透华盛顿4月10日 - 尽管与伊朗在核项目上存在争议，白宫周三仍提出帮助伊朗应对地震灾害。
伊朗媒体报道，伊朗唯一的布什尔核电站附近周二发生6.3级地震，导致37人死亡，850人受伤，房屋受损，两座小村庄被摧毁。
白宫国家安全委员会女发言人海登（Caitlin Hayden）在声明中称，美国人民对地震给伊朗人民造成的破坏表示同情。
“我们对逝去的生命和灾难带来的破坏深表悲痛，准备在伊朗人民需要的时候提供援助。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)