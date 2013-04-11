美国提出愿意为伊朗减灾提供帮助

路透华盛顿4月10日 - 尽管与伊朗在核项目上存在争议，白宫周三仍提出帮助伊朗应对地震灾害。

伊朗媒体报道，伊朗唯一的布什尔核电站附近周二发生6.3级地震，导致37人死亡，850人受伤，房屋受损，两座小村庄被摧毁。

白宫国家安全委员会女发言人海登（Caitlin Hayden）在声明中称，美国人民对地震给伊朗人民造成的破坏表示同情。

“我们对逝去的生命和灾难带来的破坏深表悲痛，准备在伊朗人民需要的时候提供援助。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。