伊朗研制出先进无人机--报导

伊朗迈赫尔通讯社报道称，该国已研制出一款无需借助跑道、可垂直起降的先进无人机。报道援引研究人员称，这款无人机在周六试飞，并会於明年“亮相”。伊朗军方经常公布该国国防及工程进展，但一些分析人士对此类报告的可信度持怀疑态度。路透